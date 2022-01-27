Son dakika haberleri | Kayıp Afgan uyruklu bekçiyi jandarma ekipleri buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Kayıp Afgan uyruklu bekçiyi jandarma ekipleri buldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Kayıp Afgan uyruklu bekçiyi jandarma ekipleri buldu

Son dakika haberi: Çorum'un Ortaköy ilçesinde bir kömür işletmesinde bekçi olarak çalışan kayıp Afgan, jandarma ekipleri tarafından sığındığı madende bulundu.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Ortaköy ilçesinde bir kömür işletmesinde bekçi olarak çalışan kayıp Afgan, jandarma ekipleri tarafından sığındığı madende bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki bir kömür işletmesinde bekçi olarak çalışan Afganistan uyruklu şahıs, Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip köyünde kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlar, şahsın bulunması için yardım istedi. İhbar üzerine Çorum İl Jandarma Komutanlığı'ndan 4 ekip bölgeye sevk edildi. Arazi araçlarıyla sahada arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, kapalı olan bir maden sahasının tüneline sığınan şahsı buldu. Jandarma ekipleri, araca aldıkları şahsı Karahacip köyündeki yakınlarına teslim etti. - ÇORUM

Son dakika haberleri | Kayıp Afgan uyruklu bekçiyi jandarma ekipleri buldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Bekçi, Çorum, Afgan, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title