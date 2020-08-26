Son dakika haberleri: KAYIP 2 JANDARMA VE OPERATÖR ARANIYOR Son dakika gündem haberine göre Çocuklarına 'Babanızı aramaya gidiyorum' deyip selde kaybolan eşini arıyor (2)Giresun'daki sel felaketinde, Tirebolu- Doğankent yolunun 12'nci kilometresindeki çöken menfezden düşerek, kaybolan jandarma minibüsündeki 2 asker ile aynı menfezden düşen greyderin operatörü Mehmet Ali Akbulut'u...

Çocuklarına 'Babanızı aramaya gidiyorum' deyip selde kaybolan eşini arıyor (2) Giresun'daki sel felaketinde, Tirebolu- Doğankent yolunun 12'nci kilometresindeki çöken menfezden düşerek, kaybolan jandarma minibüsündeki 2 asker ile aynı menfezden düşen greyderin operatörü Mehmet Ali Akbulut'u (56) arama çalışmaları sürdürülüyor. AFAD, Jandarma Arama- Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri, dere yatağında kayıp kişilerden iz arıyor. Selde kaybolan 8 kişinin aileleri de bölgede hüzünlü bekleyişine devam ediyor. Kara yolunun çöktüğü bölgede, 3 jandarma görevlisinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Kaynak: DHA