ADANA Kayınbiraderini kendisine küfrettiği için öldürdüğünü iddia etti
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ADANA Kayınbiraderini kendisine küfrettiği için öldürdüğünü iddia etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayınbiraderini kendisine küfrettiği için öldürdüğünü iddia ettiADANA'da, evde alkol alıp sohbet ettikleri kayınbiraderi Mehmet Şahiner'i (34), tabancayla öldüren Nusret Kaplan (29), polis ekiplerince yakalandı.

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Kayınbiraderini kendisine küfrettiği için öldürdüğünü iddia etti

ADANA'da, evde alkol alıp sohbet ettikleri kayınbiraderi Mehmet Şahiner'i (34), tabancayla öldüren Nusret Kaplan (29), polis ekiplerince yakalandı. Kaplan, kayınbiraderini, kendisine küfrettiği gerekçesiyle vurduğunu öne sürdü.

Olay, 21 Mart Pazar günü saat 21.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Şahiner, aynı sokakta oturan eniştesi Nusret Kaplan'ın evine gitti. Burada alkol alıp, bir süre sohbet eden ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Evden ayrılan Kaplan, bir süre sonra Şahiner'i evin önüne çağırdı. Burada belinden çıkardığı tabancayı kayınbiraderi Şahiner'e doğrultan Kaplan, defalarca tetiğe bastı. Göğsü ve karnına isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Şahiner, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Şahiner, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET DEDEKTİFLERİ YAKALADI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Nusret Kaplan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Kaplan'ın kaçabileceği olası adresleri tek tek kontrol etti. Cinayet dedektifleri, adım adım iz sürdüğü Kaplan'ı, önceki gün Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada yakaladı.

'3 ÇOCUKLA ORTADA KALDIM'

Emniyete götürülen Nusret Kaplan'ın ifadesinde, olay günü kayınbiraderi Mehmet Şahiner'i kendisine küfrettiği gerekçesiyle vurduğunu iddia edip, parklarda saklandığını söylediği öğrenildi. Öte yandan H.K.?nin de ağabeyiyle eşinin arasında husumet olmadığını söylediği, eşinin ailesinin kendileriyle hiç ilgilenmediğini ve artık kendi ailesinin de yardım etmeyeceğini, 3 çocukla ortada kaldığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nusret Kaplan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADANA Kayınbiraderini kendisine küfrettiği için öldürdüğünü iddia etti
ADANA Kayınbiraderini kendisine küfrettiği için öldürdüğünü iddia etti
ADANA Kayınbiraderini kendisine küfrettiği için öldürdüğünü iddia etti
ADANA Kayınbiraderini kendisine küfrettiği için öldürdüğünü iddia etti
ADANA Kayınbiraderini kendisine küfrettiği için öldürdüğünü iddia etti
ADANA Kayınbiraderini kendisine küfrettiği için öldürdüğünü iddia etti
ADANA Kayınbiraderini kendisine küfrettiği için öldürdüğünü iddia etti
ADANA Kayınbiraderini kendisine küfrettiği için öldürdüğünü iddia etti
ADANA Kayınbiraderini kendisine küfrettiği için öldürdüğünü iddia etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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