Son dakika haberleri! Kayganlaşan yolda otomobil takla attı, bir aile ölümden döndü
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Son dakika haberleri! Kayganlaşan yolda otomobil takla attı, bir aile ölümden döndü

08.12.2020 12:46 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:51
Son dakika haberleri! Kayganlaşan yolda otomobil takla attı, bir aile ölümden döndü

Son dakika haberi: Kırıkkale'de yağan yağmurun ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de yağan yağmurun ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağan yağmurun ardından kayganlaşan yolda Tayfun D.'nin kullandığı 40 AAP 846 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters devrildi. İhbar üzerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve aynı aileden olduğu öğrenilen sürücü Tayfun D. ile yolculardan Zeynep, Bahattin ve Tokay D. ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Son dakika haberleri! Kayganlaşan yolda otomobil takla attı, bir aile ölümden döndü
Son dakika haberleri! Kayganlaşan yolda otomobil takla attı, bir aile ölümden döndü
Son dakika haberleri! Kayganlaşan yolda otomobil takla attı, bir aile ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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