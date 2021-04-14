Son dakika haberleri... Kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberleri... Kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberine göre Malatya'da ticari aracın kayganlaşan yolda kaza yapması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Malatya'da ticari aracın kayganlaşan yolda kaza yapması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Doğanşehir ilçesi Suçatı mevkiinde meydana geldi. Y.O.'nun kullandığı 23 LL 155 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan, N.Y., H.O. ve Ü.G.Y. yaralandı. Kaza yerine giden 112 ambulansı ile yaralılar İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaralılardan Ü.G.Y. hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - MALATYA

Son dakika haberleri... Kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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