Son dakika haberleri... Kaybolduktan 38 saat sonra kaza yaptığı yerde yaralı halde bulundu
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Son dakika haberleri... Kaybolduktan 38 saat sonra kaza yaptığı yerde yaralı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Kaybolduktan 38 saat sonra kaza yaptığı yerde yaralı halde bulundu

Son dakika haberler... Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, motosikletiyle evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan adam 38 saat sonra kaza yaptığı yerde yaralı halde bulundu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, motosikletiyle evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan adam 38 saat sonra kaza yaptığı yerde yaralı halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Doğanca Mahallesi'nde ikamet eden İrfan Çağlar geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde evinden hastaneye gitmek için ayrıldı. Yola çıkan Çağlar uzun bir süre eve dönmeyince yakınları jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrasında Çağlar için hummalı bir çalışma başladı. Jandarma, itfaiye ekipleri ve yakınlarının katılımı ile arama faaliyetleri yapıldı. Yaklaşık 35 saatlik arama çalışması sonrasında Çağlar'ın motosikletine Çile-Doğanca yolu üzerinde rastlandı. Motosikletinin yanında bulunan kimliği ve diğer eşyalarını gören ekipler, Çile Mahallesi girişinden 300'üncü metrede aramalarını sıklaştırdı. Çağlar, saat 19.00 sıralarında kaza yaptığı yerin yaklaşık 400 metre uzağında yaralı halde bulundu. Olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edilirken, bir yandan da Çağlar'ı kurtarma çalışmaları başladı. Arama çalışmalarına katılan vatandaşların da yardımıyla Çağlar bulunduğu yerden halatlarla ambulansa taşındı.

Gazipaşa Devlet Hastanesi kaldırılan Çağlar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Son dakika haberleri... Kaybolduktan 38 saat sonra kaza yaptığı yerde yaralı halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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