Son dakika haberleri | Kaybolan zihinsel engelli şahıs, iz takip köpeğiyle bulundu Son dakika gelişmesine göre Elazığ'da kaybolan zihinsel engelli 54 yaşındaki İrfan Durak, jandarma tarafından iz takip köpeği yardımı ile bulundu.

Elazığ'da kaybolan zihinsel engelli 54 yaşındaki İrfan Durak, jandarma tarafından iz takip köpeği yardımı ile bulundu. Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Hankendi Yolçatı köyünde bugün saat 12: 00 sıralarında zihinsel engelli İrfan Durak kayboldu.Bunun üzerine aile, İl Jandarma Komutanlığı'na haber verdi. Durak'ın bulunabilmesi için çok sayıda jandarma ekibi görevlendirildi. Jandarma iz takip köpek timleri tarafından yürütülen arama çalışmalarında Durak, saatler sonra Işıklıyol köyü mevkiinde bulundu. Sağlık kontrolleri yapılan Durak, ailesine teslim edildi. Evlatlarına kavuşan Durak ailesi jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ELAZIĞ Kaynak: İHA