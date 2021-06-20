Son dakika haberleri! Kaybolan 15 yaşındaki kızı jandarma buldu
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Son dakika haberleri! Kaybolan 15 yaşındaki kızı jandarma buldu

Son dakika haberleri! Kaybolan 15 yaşındaki kızı jandarma buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki kız çocuğunu, gece boyu aramalar sonrasında jandarma buldu.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki kız çocuğunu, gece boyu aramalar sonrasında jandarma buldu.

Alınan bilgiye göre, Mihalgazi ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında 15 yaşındaki Didem S.'nin kaybolduğu ihbarı jandarma ekiplerine bildirildi. Jandarma ekipleri ile birlikte Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFET), Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ve Büyükayı ekipleri aramalara katıldı. Aramalar sonrasında genç kız sabah saatlerinde Alpagut yakınlarında köylülerin ihbarı üzerine bulundu. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri! Kaybolan 15 yaşındaki kızı jandarma buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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