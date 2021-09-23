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Son dakika haberleri | Kaybettiği hayvanlarını jandarma 5 km uzakta buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Kaybettiği hayvanlarını jandarma 5 km uzakta buldu

Son dakika haberi: Kastamonu'da bir köylü tarafından kayıp ihbarı verilen 3 büyükbaş hayvan, İl Jandarma Komutanlığına ekipleri tarafından ihbar verilen bölgeden 5 km uzakta bulunarak sahibine teslim edildi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da bir köylü tarafından kayıp ihbarı verilen 3 büyükbaş hayvan, İl Jandarma Komutanlığına ekipleri tarafından ihbar verilen bölgeden 5 km uzakta bulunarak sahibine teslim edildi.

Kastamonu'da merkez Çatören köyünde ikamet eden Ş.Y., 112 İhbar Hattını arayarak 3 adet büyükbaş hayvanının kayıp olduğunu, yapılan tüm aramalara rağmen bulamadığını bildirdi. Bunun üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince görevlendirilen jandarma devriyesinin bölgede yaptığı arama ve takip sonucunda hayvanlar, kayıp olduğu bölgeden yaklaşık olarak 5 kilometre uzaklıkta ormanlık alan içerisinde bulundu. Bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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