Kayalıklarda mahsur kalan hamile keçiye kurtarma operasyonu - Haberler

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Kayalıklarda mahsur kalan hamile keçiye kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayalıklarda mahsur kalan hamile keçiye kurtarma operasyonu Antalya'nın Döşemealtı İlçesinde kayalıklarda mahsur kalan hamile keçi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (İHA) - Kayalıklarda mahsur kalan hamile keçiye kurtarma operasyonu

ANTALYA - Antalya'nın Döşemealtı İlçesinde kayalıklarda mahsur kalan hamile keçi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Döşemealtı ilçesi Ahirtas Mahallesi'nde öğle saatlerinde hamile keçinin kayalık alanda mahsur kaldığı ihbarının alınması üzerine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı bağlı JAK Tim Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş sonunda keçinin bulunduğu alana ulaşan ekipler, hamile keçiyi yaklaşık 50 metre kayalık alandan kurtarıp aşağı indirdi.

Kayalıklarda mahsur kalan hamile keçiye kurtarma operasyonu

Kayalıklarda mahsur kalan hamile keçiye kurtarma operasyonu

Kayalıklarda mahsur kalan hamile keçiye kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Döşemealtı, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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