Son dakika haberleri: Kayalıklar arasında sıkıştı hastanede öldü
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Son dakika haberleri: Kayalıklar arasında sıkıştı hastanede öldü

Son dakika haberleri: Kayalıklar arasında sıkıştı hastanede öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Adıyaman'da 3 gündür her yerde aranan ve daha sonra sıkıştığı kayalıklar arasından çıkarılarak hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki kadın, hastanede hayatını kaybetti.

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Adıyaman'da 3 gündür her yerde aranan ve daha sonra sıkıştığı kayalıklar arasından çıkarılarak hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 3 gün önce Yeşilyurt Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası 81 yaşındaki Hanım Bağcı'nın bulunması için jandarma ve polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Her yerde aranan yaşlı kadın, Karadağ mevkii üst kısımlarındaki kayalık bölgede kayaların arasında sıkışmış halde bulunmuştu. Jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda Hanım Bağcı, sıkıştığı kayalıkların arasından çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı. 3 gün boyunca kayalıkların arasında aç susuz kalan yaşlı kadın kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bağcı'nın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri: Kayalıklar arasında sıkıştı hastanede öldü
Son dakika haberleri: Kayalıklar arasında sıkıştı hastanede öldü
Son dakika haberleri: Kayalıklar arasında sıkıştı hastanede öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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