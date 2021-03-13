Son dakika haberleri | Kayak yapmaya gidiyorlardı kaza yaptılar: 4 yaralı
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Son dakika haberleri | Kayak yapmaya gidiyorlardı kaza yaptılar: 4 yaralı

13.03.2021 18:42 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:56

Son dakika haberlerine göre - Kayak yapmaya gidiyorlardı kaza yaptılar: 4 yaralı Sivas'ta virajı alamayarak yoldan çıkan otomobil kaza yaptı, içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı Sivas'ta virajı alamayarak yoldan çıkan otomobil kaza yaptı, içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

- Kayak yapmaya gidiyorlardı kaza yaptılar: 4 yaralı

Sivas'ta virajı alamayarak yoldan çıkan otomobil kaza yaptı, içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta virajı alamayarak yoldan çıkan otomobil kaza yaptı, içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Karaçayır köyü yolu üzerinde meydana geldi. E.T. idaresinde ki 34 CJL 390 plakalı Hyundai marka otomobilin sürücüsü virajı alamayarak yoldan çıktı. Kazada, Yıldız Dağı Kayak Merkezine gittikleri öğrenilen sürücü ile otomobil içerisinde bulunan R.S, E.Ö. ve C.A. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentte ki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri | Kayak yapmaya gidiyorlardı kaza yaptılar: 4 yaralı
Son dakika haberleri | Kayak yapmaya gidiyorlardı kaza yaptılar: 4 yaralı
Son dakika haberleri | Kayak yapmaya gidiyorlardı kaza yaptılar: 4 yaralı
Son dakika haberleri | Kayak yapmaya gidiyorlardı kaza yaptılar: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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