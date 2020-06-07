Son dakika haberleri | Kavşaktan kontrolsüz çıkan tır kazaya neden oldu: 9 yaralı
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Son dakika haberleri | Kavşaktan kontrolsüz çıkan tır kazaya neden oldu: 9 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Kavşaktan kontrolsüz çıkan tır kazaya neden oldu: 9 yaralı Kayseri-Ankara karayolunda kavşaktan kontrolsüz çıkan tırın sebebiyet verdiği kazada otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştı.

07.06.2020 01:17 | Son Güncelleme: 07.06.2020 01:21

Kavşaktan kontrolsüz çıkan tır kazaya neden oldu: 9 yaralı

KAYSERİ - Kayseri-Ankara karayolunda kavşaktan kontrolsüz çıkan tırın sebebiyet verdiği kazada otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştı. Kaza sonucunda 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Ankara karayolu 10. kilometrede meydana gelen kazada iddiaya göre 46 AAP 792 plakalı tırın kavşaktan kontrolsüz dönmesi sonucunda, 19 KR 006 plakalı yolcu otobüsü ile 38 ADP 718 plakalı araç çarpıştı.

Meydana gelen kazada, tır şoförü ve otobüs şoförü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilin sürücüsü ve otobüste bulunan 6 kişi ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

Son dakika haberleri | Kavşaktan kontrolsüz çıkan tır kazaya neden oldu: 9 yaralı

Kaynak: İHA

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