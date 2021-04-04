Son dakika haberleri | Kavgada silahın ateşlenmesini kadının 'bırak' çığlığı engelledi

Son dakika haberlerine göre ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde komşular arasında çıkan kavgada çekilen tabanca, bir kadının "bırak" diyerek bağırması üzerine ateşlenmedi.

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde komşular arasında çıkan kavgada çekilen tabanca, bir kadının "bırak" diyerek bağırması üzerine ateşlenmedi. Kalabalık polisin müdahalesiyle dağılırken olay anı cep telefonu ile anbean görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Kepez ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. 2906 Sokak üzerinde iki komşu grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgaya dahil olanlardan biri, belindeki tabancayı çekti. Olay yerinde bulunan bir kadın ise silahı görünce "Bırak" diye çığlık atarak, silah çeken kişiyi engellemeye çalıştı. Kadının çığlıkları tüm sokakta yankılanırken, silahlı kişi ise olay yerinden uzaklaştırıldı.Kavganın bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, grupları biber gazıyla müdahale ederek dağıttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER