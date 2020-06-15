Son dakika haberleri! Kavga ettiği kişiye otomobille çarpma anı kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Kavga ettiği kişiye otomobille çarpma anı kamerada

Son dakika haberi: TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi kavga ettiği kişiyi otomobiliyle çarparak yaraladı.

Son dakika haberleri! Kavga ettiği kişiye otomobille çarpma anı kamerada
15.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:21

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi kavga ettiği kişiyi otomobiliyle çarparak yaraladı. Yaralanan kişi hastanede tedavi altına alınırken, kaçan sürücü kısa süre sonra jandarma tarafından yakalandı. Otomobilin kişiye çarpma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında tartışma kavgaya dönüştü.  Bu sırada kavgaya karışanlardan biri park halindeki otomobilini çalıştırıp, karşı taraftan birine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan kişi, yere düşüp yaralandı. Bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülediği olayda, araç çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafları ayırdı. Otomobilin çarpmasıyla yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma, kaçan sürücüyü olay yeri yakınlarında yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Son dakika: Türkiye, koronadan 30 bin aktif vakanın olduğu İran ile uçuşları başlatıyor
Son dakika: Türkiye, koronadan 30 bin aktif vakanın olduğu İran ile uçuşları başlatıyor
Model Didem Soydan, kendisine 'Pornocu' diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu
Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah
Prof. Dr. Naci Görür'ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı
Prof. Dr. Naci Görür'ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor
Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor
Elektrik direğinden düşen genç, yaşam savaşı veriyor
Elektrik direğinden düşen genç, yaşam savaşı veriyor
Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı
Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı
Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı
Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı
Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi
Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Kenan Doğulu Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kavga ettiği kişiye otomobille çarpma anı kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 13:53:12. #1.14#
title