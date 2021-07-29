Son dakika haberleri... Kavcıoğlu: "Sıkı para politikası duruşunun enflasyonda düşüşü sağlama önceliği doğrultusunda kararlılıkla sürdürülmesi oynaklıklara karşı önemli bir...
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Son dakika haberleri... Kavcıoğlu: "Sıkı para politikası duruşunun enflasyonda düşüşü sağlama önceliği doğrultusunda kararlılıkla sürdürülmesi oynaklıklara karşı önemli bir...

Son dakika haberleri... Kavcıoğlu: 'Sıkı para politikası duruşunun enflasyonda düşüşü sağlama önceliği doğrultusunda kararlılıkla sürdürülmesi oynaklıklara karşı önemli bir...
Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Kavcıoğlu: "Sıkı para politikası duruşunun enflasyonda düşüşü sağlama önceliği doğrultusunda kararlılıkla sürdürülmesi oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görmektedir.

Kavcıoğlu: "Sıkı para politikası duruşunun enflasyonda düşüşü sağlama önceliği doğrultusunda kararlılıkla sürdürülmesi oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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