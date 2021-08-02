Son dakika haberleri | Kavaklıdere yangını sürüyor
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Son dakika haberleri | Kavaklıdere yangını sürüyor

Son dakika haberleri | Kavaklıdere yangını sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Aydın'ın Başalan Mahallesi'nde başlayan ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine yönelen alevler etkisini sürdürüyor.

Aydın'ın Başalan Mahallesi'nde başlayan ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine yönelen alevler etkisini sürdürüyor.

Aydın il sınırları içindeki makilik bölgede başlayan yangın etkisini, arttırarak Kavaklıdere ilçe sınırlarına geçti. Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri alevlere vatandaşlarla birlikte müdahale etti. Alevler Kavaklıdere Nebiler Mahallesi'nde etkisini gösterdikten sonra Çayboyu Mahallesi'ne doğru ilerlemesini sürdürüyor. Nebiler Mahallesin'deki bazı evler ise yangından zarar gördü. Yangına karadan müdahale sürüyor. - MUĞLA

Son dakika haberleri | Kavaklıdere yangını sürüyor
Son dakika haberleri | Kavaklıdere yangını sürüyor
Son dakika haberleri | Kavaklıdere yangını sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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