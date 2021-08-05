Son dakika haberi! Kavaklıdere'de ikinci yangın önlendi
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Son dakika haberi! Kavaklıdere'de ikinci yangın önlendi

Son dakika haberi! Kavaklıdere'de ikinci yangın önlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Çavdır mahallesinde çıkan orman yangını çoğunluğu vatandaşlardan oluşan yangın ekibi ve helikopterin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Çavdır mahallesinde çıkan orman yangını çoğunluğu vatandaşlardan oluşan yangın ekibi ve helikopterin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Kavaklıdere ilçesinde devam eden orman yangının ardından yine ilçeye bağlı Çavdır Mahallesinde de orman yangını çıktı. Yangının hemen ardından bölge halkı ve orman ekipleri adeta seferber oldu.

Alevlere orman ekipleri ile müdahale eden vatandaşlara havadan helikopter desteği de gelince yangın büyümeden kontrol altına alındı. - MUĞLA

Son dakika haberi! Kavaklıdere'de ikinci yangın önlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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