Son dakika haberleri | Kavak'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Kavak'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

07.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 07.02.2021 17:26
Son dakika haberleri | Kavak'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Kavak'ta otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kavak'ta otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nın bitişiğinde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.

Yangında, alandaki bazı ağaçlar da zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Çiğdem Karaaslan Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Ali Sunal Özcan Deniz Hüner Coşkuner
Spor Mesut Özil Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Derbi Bursa Kadıköy Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Kavak'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 17:26:34. #1.15#
title