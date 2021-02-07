Son dakika haberleri | Kavak'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Kavak'ta otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kavak'ta otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nın bitişiğinde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.

Yangında, alandaki bazı ağaçlar da zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay