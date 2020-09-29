Son dakika haberleri | Kavak'ta jandarmadan traktör sürücülerine eğitim
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Son dakika haberleri | Kavak'ta jandarmadan traktör sürücülerine eğitim

29.09.2020 16:13 | Son Güncelleme: 29.09.2020 16:16
Son dakika haberleri | Kavak'ta jandarmadan traktör sürücülerine eğitim

Son dakika haberlerine göre Kavak'ta traktör sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Kavak'ta traktör sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri tarafından tarımsal zirai araçlar ile traktör denetimi esnasında traktör sürücülerine seminer verilerek traktör römorklarına üçgen reflektör takıldığ.

Kırsal mahallelerde düzenlenen seminerde, traktörlere emniyet kabini veya çevresi takılmasının önemi, seyir esnasında özellikle hava karardığında sarı çakar lambanın kullanılması, traktör römorklarının ışıklandırılması ve reflektör takılması konularında bilgilendirmede bulunuldu.

Jandarma trafik timleri tarafından ilçeye bağlı mahallelerde traktör sürücülerine seminer, römorklarına da üçgen reflektör dağıtımına devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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