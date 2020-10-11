Son dakika haberleri! Kavak'ta jandarma koronavirüs tedbirlerini denetledi
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Son dakika haberleri! Kavak'ta jandarma koronavirüs tedbirlerini denetledi

11.10.2020 15:15 | Son Güncelleme: 11.10.2020 15:18
Son dakika haberleri! Kavak'ta jandarma koronavirüs tedbirlerini denetledi

Son dakika haberleri: Kavak'ta İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgı tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kavak'ta İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgı tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge doğrultusunda jandarma trafik tim ekipleri tarafından "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganı ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında jandarma sorumluluk bölgesindeki köy grup yolları ve trafik kontrol noktalarında denetim gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri denetimde, sürücü ve yolcuları uyararak, maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasını istedi.

HES kodu hakkında bilgilendirmede bulunan jandarma ekipleri, denetimlerin süreceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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