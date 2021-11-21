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Son dakika haberleri... Kauçuk imalathanesinin deposunda kazan patladı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Okuyucu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Kauçuk imalathanesinin deposunda kazan patladı

Edinilen son dakika haberine göre KONYA'nın Karapınar ilçesinde kauçuk imalathanesinin deposunda kazan patlaması sonucu yangın çıktı.

KONYA (DHA) - KONYA'nın Karapınar ilçesinde kauçuk imalathanesinin deposunda kazan patlaması sonucu yangın çıktı. Yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kauçuk imalathanesinin depo kısmında saat 19.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında depodaki kauçuklar alev aldı. Durumu fark eden işçiler müdahale etmeye çalıştı; ancak alevlerin yükselmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Yanıcı madde nedeniyle yangın kısa sürede büyürken, imalathane alev topuna döndü. Olay yerine Konya ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin çabaları ile yangın kontrol altına alındı. Yaralananın olmadığı yangında imalathanede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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Son dakika haberleri... Kauçuk imalathanesinin deposunda kazan patladı

Son dakika haberleri... Kauçuk imalathanesinin deposunda kazan patladı

Son dakika haberleri... Kauçuk imalathanesinin deposunda kazan patladı

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