'KATRAN' OPERASYONUNDA SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İLE 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haberler
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'KATRAN' OPERASYONUNDA SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İLE 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'un Bucak ilçesinde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Katran' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

BURDUR (DHA) - BURDUR'un Bucak ilçesinde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Katran' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgüt lideri Z.Ü. de bulunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bucak'ta tespit edilen Z.Ü. liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik 12 Kasım'da şafak vakti 'Katran' adıyla operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt lideri Z.Ü. ile A.Ü., İ.E., V.S., F.G., Ü.Ö., B.K., U.E., A.A. F.T., M.D.Ö. yakalandı. Örgüt üyesi H.G. ile S.G'nin ise başka suçtan tutuklu olduğu tespit edildi. Operasyonda ele geçirilen ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, 4 adet av tüfeği, 4 adet pompalı tüfek, 2 adet havalı tüfek, kılıç, muşta, 5 sustalı kama bıçak, 220 tüfek kartuşu ve tabanca fişeği, 12 dijital materyale el konuldu.

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan dün adliyeye çıkarılan şüphelilerden M.D.Ö. ve A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Örgüt lideri Z.Ü. ile diğer 8 şüpheli tutuklanarak Burdur Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE)

HABER Halim AKCABUCAK (Burdur), (DHA) -

'KATRAN' OPERASYONUNDA SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İLE 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

'KATRAN' OPERASYONUNDA SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İLE 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

'KATRAN' OPERASYONUNDA SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İLE 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

'KATRAN' OPERASYONUNDA SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İLE 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

'KATRAN' OPERASYONUNDA SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İLE 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

'KATRAN' OPERASYONUNDA SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İLE 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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