Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
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Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu

19.01.2021 01:12 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:18

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, baba Asil Koca, anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki Toprak Ege Koca hayatını kaybetti.

Karakurt-Horasan arasında meydana gelen kazada Sarıkamış istikametine giden 06 BDH 909 plakalı otomobilin sürücüsü Asil Koca, yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 TR 7316 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

BİR AİLE YOK OLDU

Kazada Asil Koca ağır yaralanırken anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki oğlu Toprak Ege Koca olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

UZMAN ÇAVUŞ OLARAK GÖREV YAPIYORDU

Kazada hayatını kaybeden Asil Koca'nın Çorumlu olduğu ve Sarıkamış Jandarma Komando Taburunda Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPER YILDIRIM

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