Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,52 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 5,19 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu" ve yüzde 4,96 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: