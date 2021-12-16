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Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,52 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 5,19 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu" ve yüzde 4,96 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,52 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 5,19 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu" ve yüzde 4,96 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu318,0759395,52
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0834485,19
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,1075574,96
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,2511254,91
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1812974,91
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1685124,43
Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu1,3515254,20
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0290654,07
Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon1,5929533,99
Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon1,4899753,86
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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