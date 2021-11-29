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Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0985050,71İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,1313520,64İş Portföy Euro. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0985050,71
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,1313520,64
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu14,5232200,61
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu15,3125230,55
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu4,3054810,45
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF62,9867424,82
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF72,2648914,61
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.183,8485254,26
QNB Finans Portföy Gümüş BYF59,9697802,88
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu1,4018501,36
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0615371,33
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,5920660,89
ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0892370,64
Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9312780,50
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1770921,79
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0871851,34
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,9363290,62
Ziraat Port. S&P/OIC COMCEC 50 Shariah End. Yab.HSF11,8786510,45
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,0312800,14
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0579512,14
Ak Portföy İkinci Değişken Fon2,0941551,46
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,7665021,36
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,3559511,07
Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon1,3275930,92
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0928471,66
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,7885621,19
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,7529661,17
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,3858221,15
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu2,5628291,07
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Nurol Portföy Altın Fonu1,3324751,59
Fiba Portföy Altın Fonu0,0578441,59
HSBC Portföy Altın Fonu5,7905661,56
Inveo Portföy Altın Fon1,4620971,48
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0975371,34
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0112640,15
Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu1,0369230,14
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,3874730,13
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu1,0534390,13
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1578920,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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