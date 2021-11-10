En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,42 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,41 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,37 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: