En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,42 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,41 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,37 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,42 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,41 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,37 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022205
|1,42
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|3,503386
|1,41
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|2,022867
|1,37
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,133900
|1,25
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,311262
|1,16
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,697701
|0,98
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,081918
|0,90
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|7,619329
|0,90
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,326732
|0,72
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,207399
|0,71
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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