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En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,42 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,41 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,37 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,42 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,41 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,37 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0222051,42
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon3,5033861,41
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)2,0228671,37
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,1339001,25
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,3112621,16
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,6977010,98
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0819180,90
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)7,6193290,90
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)0,3267320,72
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,2073990,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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