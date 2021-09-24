Son dakika haberi | En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,44 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon", yüzde 2,27 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" ve yüzde 2,18 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,44 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon", yüzde 2,27 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" ve yüzde 2,18 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,185172
|2,44
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,113888
|2,27
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,106488
|2,18
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017865
|2,03
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,050173
|1,99
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,005017
|1,90
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,837955
|1,85
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,004263
|1,79
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,105269
|1,62
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|836,447941
|1,59
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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