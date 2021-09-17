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Son dakika haber | En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber | En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,84 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon" ve yüzde 0,80 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,84 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon" ve yüzde 0,80 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF813,3891851,04
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon0,9885860,84
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,9354360,80
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,2470070,70
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,9393860,62
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,1961340,52
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1493720,51
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,0814700,46
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,0861950,45
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu182,1262570,43
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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