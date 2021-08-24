En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,62 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,92 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,89 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,62 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,92 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,89 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0156754,62
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5632081,92
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1044071,89
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,2255181,88
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon0,0302601,86
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)4,7322841,81
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,3835241,79
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)103,0908201,77
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)2,5413601,77
Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)1,0356101,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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