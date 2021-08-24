En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,62 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,92 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,89 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,62 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,92 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,89 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015675 4,62 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,563208 1,92 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,104407 1,89 Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,225518 1,88 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,030260 1,86 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 4,732284 1,81 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,383524 1,79 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 103,090820 1,77 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,541360 1,77 Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) 1,035610 1,74 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara