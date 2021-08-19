Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,069582 0,57 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,422682 0,55 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,095244 0,54 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,818184 0,54 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 3,102312 0,52 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,793289 0,63 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,097592 0,56 TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu 0,978178 0,49 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,192579 0,36 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,048958 0,24 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,102104 2,20 Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,069084 0,40 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,149747 0,28 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,099339 0,27 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,072563 0,09 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,949613 1,36 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,271536 1,12 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,109111 0,73 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,125529 0,49 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 0,914458 0,47 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,959495 0,80 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,863788 0,76 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,233905 0,75 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,995461 0,73 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,064291 0,63 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,039939 0,81 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067947 0,81 TEB Portföy Altın Fonu 0,113808 0,81 Inveo Portföy Altın Fon 1,017991 0,80 HSBC Portföy Altın Fonu 4,031703 0,79 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Deniz Port. Para Piyasası Fonu 1,169656 0,07 İş Portföy Para Piyasası Fonu 327,043403 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,077358 0,05 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 142,815582 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,076353 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara