Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0695820,57
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,4226820,55
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0952440,54
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,8181840,54
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu3,1023120,52
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,7932890,63
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,0975920,56
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu0,9781780,49
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,1925790,36
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0489580,24
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1021042,20
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0690840,40
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1497470,28
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0993390,27
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0725630,09
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,9496131,36
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,2715361,12
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1091110,73
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1255290,49
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon0,9144580,47
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,9594950,80
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,8637880,76
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2339050,75
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9954610,73
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0642910,63
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,0399390,81
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0679470,81
TEB Portföy Altın Fonu0,1138080,81
Inveo Portföy Altın Fon1,0179910,80
HSBC Portföy Altın Fonu4,0317030,79
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Deniz Port. Para Piyasası Fonu1,1696560,07
İş Portföy Para Piyasası Fonu327,0434030,05
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0773580,05
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu142,8155820,05
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0763530,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Cimilli İbo Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Lionel Messi Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 16:23:14. #1.16#

title