Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,069582
|0,57
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,422682
|0,55
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,095244
|0,54
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,818184
|0,54
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|3,102312
|0,52
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,793289
|0,63
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,097592
|0,56
|TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
|0,978178
|0,49
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,192579
|0,36
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,048958
|0,24
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,102104
|2,20
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,069084
|0,40
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,149747
|0,28
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,099339
|0,27
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,072563
|0,09
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,949613
|1,36
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,271536
|1,12
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,109111
|0,73
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,125529
|0,49
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|0,914458
|0,47
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,959495
|0,80
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,863788
|0,76
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,233905
|0,75
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,995461
|0,73
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,064291
|0,63
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039939
|0,81
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,067947
|0,81
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,113808
|0,81
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,017991
|0,80
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,031703
|0,79
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|1,169656
|0,07
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|327,043403
|0,05
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,077358
|0,05
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|142,815582
|0,05
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,076353
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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