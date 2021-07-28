En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,47 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 1,37 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 1,09 ile "HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,47 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 1,37 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 1,09 ile "HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,048377 1,47 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 19,089816 1,37 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089757 1,09 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,898792 1,07 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,031595 1,03 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 94,579440 1,02 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 17,537286 1,01 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,776531 1,00 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,116730 0,98 Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 2,072675 0,98 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu