Son dakika haberi | En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberi | En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi | En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,79 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,74 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,50 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,79 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,74 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,50 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0356961,79
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0175851,74
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0728681,50
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0700231,18
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1066541,07
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,7501131,06
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1439681,04
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,9802691,01
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1049950,98
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0485140,93
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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