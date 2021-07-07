Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,257988 -0,48 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,052597 -0,23 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,045437 -0,21 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,075872 -0,20 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,030297 -0,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017383 -2,36 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,104043 -0,74 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,115225 -0,70 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,960209 -0,66 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,050857 -0,66 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 19,114999 -1,08 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 19,311057 -0,97 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 17,985885 -0,90 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,119074 -0,89 Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 17,610283 -0,88 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,994592 -1,34 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,625947 -0,92 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,243705 -0,44 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,789394 -0,43 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,043957 -0,40 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,587222 -0,73 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,387177 -0,68 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,516721 -0,61 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,886818 -0,53 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,165435 -0,49 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 47,433517 -0,38 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara