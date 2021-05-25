En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,79 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,05 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,85 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,79 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,05 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,85 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0153462,79
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu159,7780082,05
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0435461,85
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0974651,83
QNB Finans Portföy Gümüş BYF48,5387821,57
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,0128681,47
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1325911,41
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,0080101,39
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,3429001,32
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0254761,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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