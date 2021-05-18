En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,41 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,14 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,00 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,41 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,14 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,00 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,150428 3,41 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,049422 3,14 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,041913 3,00 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,199395 2,61 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,212337 2,58 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 48,507251 2,31 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,752690 2,25 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,555286 2,23 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,853071 2,23 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042480 2,19 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara "Kademeli normalleşme" ile birlikte bankaların mesai saatleri yeniden değişti Thodex'teki kripto paraların izi bulundu