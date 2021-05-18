En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,41 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,14 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,00 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,41 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,14 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,00 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1504283,41
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0494223,14
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0419133,00
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1993952,61
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,2123372,58
QNB Finans Portföy Gümüş BYF48,5072512,31
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,7526902,25
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,5552862,23
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,8530712,23
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0424802,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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