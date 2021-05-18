En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,41 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,14 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,00 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,41 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,14 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,00 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,150428
|3,41
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,049422
|3,14
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,041913
|3,00
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,199395
|2,61
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,212337
|2,58
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|48,507251
|2,31
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,752690
|2,25
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,555286
|2,23
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,853071
|2,23
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042480
|2,19
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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