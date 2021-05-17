En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,55 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,02 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,78 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,55 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,02 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,78 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,069449 1,55 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,053744 1,02 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,061887 0,78 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,048989 0,74 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,006836 0,65 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,101378 0,65 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 797,784820 0,59 Aura Portföy Değ. Fon 0,793596 0,54 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,458636 0,49 QNB Finans Portföy Altın BYF 43,179981 0,47 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İslam Memiş'ten altına yatırım yapanları heyecanlandıran tahmin: Bu yaz 600 lira seviyeleri görülebilir