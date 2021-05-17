En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,55 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,02 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,78 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,55 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,02 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,78 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0694491,55
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0537441,02
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,0618870,78
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0489890,74
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,0068360,65
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1013780,65
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF797,7848200,59
Aura Portföy Değ. Fon0,7935960,54
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,4586360,49
QNB Finans Portföy Altın BYF43,1799810,47
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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