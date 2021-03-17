Son dakika haberleri! En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberleri! En fazla kazandıran yatırım fonları

17.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:00
Son dakika haberleri! En fazla kazandıran yatırım fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,78 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,67 ile "Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF" ve yüzde 1,66 ile "İş Portföy Teknoloji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,78 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,67 ile "Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF" ve yüzde 1,66 ile "İş Portföy Teknoloji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,8540001,78
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF18,2952901,67
İş Portföy Teknoloji Karma Fon0,9845141,66
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,6256081,42
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0418411,41
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,8398211,35
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0326421,25
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,3092351,19
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0978821,16
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)82,7441551,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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