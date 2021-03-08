En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,74 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,94 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,75 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.