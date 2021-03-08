En fazla kazandıran yatırım fonları
08.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:44
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,74 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,94 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,75 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,74 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,94 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,75 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013607
|3,74
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028514
|2,94
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,084231
|2,75
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,110183
|2,72
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|135,420765
|2,46
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,160493
|1,96
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,084050
|1,89
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037401
|1,83
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,044532
|1,52
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|2,087556
|1,33
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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