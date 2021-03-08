En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

08.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:44
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,74 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,94 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,75 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,74 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,94 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,75 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0136073,74
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0285142,94
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0842312,75
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1101832,72
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu135,4207652,46
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,1604931,96
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0840501,89
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0374011,83
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0445321,52
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu2,0875561,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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