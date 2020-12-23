Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

23.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:10
Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5946400,30
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8374700,29
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2367480,24
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu176,9167800,15
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2579600,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,8416450,98
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,2802260,57
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,3595140,33
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,2063790,27
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu2,2311290,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,5454722,65
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3071122,57
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0277862,51
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)2,7874592,38
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,6424442,22
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon3,9574293,89
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,2418691,42
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0617391,37
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3932201,29
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1195691,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,4218982,00
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,7798361,53
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,0573171,21
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3254790,58
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,2509300,20
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
İş Portföy Para Piyasası Fonu293,6272180,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0445530,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0614840,04
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0057000,04
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6977940,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İsmail Demir Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Ahmet Ünal Çeviköz
Magazin İrem Derici Merve Dizdar Seren Serengil Birkan Sokullu
Spor Ryan Babel Ozan Tufan Samet Aybaba Mbwana Samatta Mauricio Lemos
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 15:58:40. #1.14#
title