Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
23.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:10
Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,594640
|0,30
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,837470
|0,29
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,236748
|0,24
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|176,916780
|0,15
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,257960
|0,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,841645
|0,98
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,280226
|0,57
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,359514
|0,33
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,206379
|0,27
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,231129
|0,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,545472
|2,65
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,307112
|2,57
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,027786
|2,51
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,787459
|2,38
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,642444
|2,22
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,957429
|3,89
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,241869
|1,42
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,061739
|1,37
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,393220
|1,29
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,119569
|1,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,421898
|2,00
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,779836
|1,53
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,057317
|1,21
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,325479
|0,58
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,250930
|0,20
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|293,627218
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,044553
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,061484
|0,04
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,005700
|0,04
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,697794
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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