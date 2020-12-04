Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

04.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:25
Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0790441,03İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0790441,03
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0469530,83
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0686380,81
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2277940,79
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0411180,76
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0446821,73
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0101151,29
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,8553770,98
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0439470,74
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,2040740,74
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF18,2269851,12
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)1,8262601,10
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0427991,06
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1179931,01
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2085460,96
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,1939052,20
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1128900,75
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,5526190,65
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,4164890,55
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon0,0252740,52
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,8783801,63
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1806751,62
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,7856821,47
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9620091,39
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0611851,30
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu0,1033131,69
TEB Portföy Altın Fonu0,1090901,64
Garanti Portföy Altın Fonu0,1284071,63
Fiba Portföy Altın Fonu0,0383181,62
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0650571,62
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0352250,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6254010,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0610250,04
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8841360,04
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0231640,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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