Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0790441,03İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.