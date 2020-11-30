En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,25 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,23 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.