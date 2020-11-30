En fazla kazandıran yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

En fazla kazandıran yatırım fonları

30.11.2020 13:41 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:45
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,25 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,23 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,25 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,23 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2388600,25
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6037800,25
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8475070,23
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1918230,22
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2582840,16
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu177,9446980,15
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,2157760,15
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,9595640,15
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu6,2828280,14
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,7065730,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Muğla, Ekim ayında ihracatın en fazla gerçekleştiği 27'nci il oldu
Muğla, Ekim ayında ihracatın en fazla gerçekleştiği 27'nci il oldu
Son dakika... 'İyiliğe Dönüştür' projesiyle ile 176 tondan fazla tekstil atığı ekonomiye kazandırdı
Son dakika... "İyiliğe Dönüştür" projesiyle ile 176 tondan fazla tekstil atığı ekonomiye kazandırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Bülent Arınç Cevdet Yılmaz Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beyonce Enes Batur Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Tolga Ciğerci Rıza Çalımbay Utku Yuvakuran Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Oyunlar Antalya Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: En fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 13:45:46. #1.14#
title