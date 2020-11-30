En fazla kazandıran yatırım fonları
30.11.2020 13:41 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:45
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,25 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,23 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,25 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,23 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,238860
|0,25
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,603780
|0,25
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,847507
|0,23
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,191823
|0,22
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,258284
|0,16
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|177,944698
|0,15
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,215776
|0,15
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,959564
|0,15
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,282828
|0,14
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,706573
|0,14
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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