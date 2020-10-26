Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,42 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,33 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,32 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,42 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,33 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,32 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,054438 2,42 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,048963 2,33 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,110240 2,32 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,112000 2,12 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,101663 2,09 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035893 1,95 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,038778 1,92 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043064 1,91 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,190653 1,91 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,681497 1,88 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara