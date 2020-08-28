HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
28.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:37

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,569061 0,86
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,227191 0,61
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,807139 0,46
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,035120 0,31
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,248874 0,27
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,042592 0,30
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,962029 0,29
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,676880 0,23
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042258 0,23
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,437820 0,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,174848 1,59
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,124936 1,59
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,097697 1,55
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064593 1,50
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,893493 1,50
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,374702 2,12
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,740121 1,03
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,004190 0,62
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,097030 0,60
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050916 0,57
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,864844 1,32
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,175327 0,90
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,865681 0,89
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,686266 0,88
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,767914 0,74
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu 0,102112 0,98
İş Portföy Altın Fonu 0,049716 0,94
Deniz Port. Altın Fonu 0,055357 0,93
Garanti Portföy Altın Fonu 0,126450 0,92
TEB Portföy Altın Fonu 0,108042 0,91
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 0,999970 0,04
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 73,276594 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059081 0,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,133467 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,837990 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi 3. Sayfa
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi Cinsellik
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı Güncel
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti 3. Sayfa
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
i20 üretimine başlayan Kocaeli'deki Hyundai fabrikası, dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak Ekonomi
i20 üretimine başlayan Kocaeli'deki Hyundai fabrikası, dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu Dünya
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı
Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının Türkiye'de zirve yaptığı zamanda söylenen uyarıyı yineledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının Türkiye'de zirve yaptığı zamanda söylenen uyarıyı yineledi
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
'Maske tak' uyarısına öfkelenen adam, yolculara terlikle saldırdı
"Maske tak" uyarısına öfkelenen adam, yolculara terlikle saldırdı
İngiliz sandviç ve kahve zinciri Pret A Manger 3 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz sandviç ve kahve zinciri Pret A Manger 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Son Dakika: İstanbul'da tramvay, özel halk otobüsüne çarptı
Son Dakika: İstanbul'da tramvay, özel halk otobüsüne çarptı
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
Beşiktaş, eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi kadrosuna katıyor
Beşiktaş, eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi kadrosuna katıyor
Piyasada satılan dezenfektanları araştıran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, en iyi çıkan dezenfektanın reklamını yaptı
Piyasada satılan dezenfektanları araştıran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, en iyi çıkan dezenfektanın reklamını yaptı
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat Muriç için Lazio'dan 20 milyon euro istiyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat Muriç için Lazio'dan 20 milyon euro istiyor
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 1 Ekim'den itibaren maçları seyircili oynatmak istiyoruz
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 1 Ekim'den itibaren maçları seyircili oynatmak istiyoruz
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Hafta sonu Adana'da, 92 yılın en sıcak günleri yaşanacak
Hafta sonu Adana'da, 92 yılın en sıcak günleri yaşanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Fahrettin Koca Sultan Alparslan Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Şevval Sam Beren Saat Onur Saylak
Spor Jose Sosa Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv Türk Milli Çocuk
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 14:40:42. #1.15#
title