Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
28.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:37
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,569061
|0,86
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,227191
|0,61
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,807139
|0,46
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,035120
|0,31
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,248874
|0,27
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,042592
|0,30
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,962029
|0,29
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,676880
|0,23
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042258
|0,23
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,437820
|0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,174848
|1,59
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,124936
|1,59
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,097697
|1,55
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,064593
|1,50
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,893493
|1,50
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,374702
|2,12
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,740121
|1,03
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,004190
|0,62
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,097030
|0,60
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050916
|0,57
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,864844
|1,32
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,175327
|0,90
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,865681
|0,89
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,686266
|0,88
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,767914
|0,74
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,102112
|0,98
|İş Portföy Altın Fonu
|0,049716
|0,94
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,055357
|0,93
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,126450
|0,92
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,108042
|0,91
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|0,999970
|0,04
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|73,276594
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059081
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,133467
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,837990
|0,02
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Kaynak: AA