Son dakika haberleri | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,569061 0,86 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,227191 0,61 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,807139 0,46 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,035120 0,31 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,248874 0,27 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,042592 0,30 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,962029 0,29 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,676880 0,23 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042258 0,23 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,437820 0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,174848 1,59 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,124936 1,59 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,097697 1,55 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064593 1,50 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,893493 1,50 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,374702 2,12 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,740121 1,03 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,004190 0,62 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,097030 0,60 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050916 0,57 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,864844 1,32 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,175327 0,90 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,865681 0,89 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,686266 0,88 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,767914 0,74 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,102112 0,98 İş Portföy Altın Fonu 0,049716 0,94 Deniz Port. Altın Fonu 0,055357 0,93 Garanti Portföy Altın Fonu 0,126450 0,92 TEB Portföy Altın Fonu 0,108042 0,91 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 0,999970 0,04 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 73,276594 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059081 0,03 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,133467 0,03 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,837990 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA