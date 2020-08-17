HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
17.08.2020 13:41 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:44

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 706,458225 0,85
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,067726 0,76
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,054619 0,38
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,776092 0,31
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,237117 0,30
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042097 0,81
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,077767 0,32
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039705 0,21
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009324 0,13
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022776 0,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,861326 0,85
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,090612 0,44
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,371002 0,22
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 115,176523 0,12
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034237 0,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030624 0,49
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,300980 0,40
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,065765 0,23
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,210709 0,21
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,023823 0,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060999 0,98
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,184456 0,95
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,885433 0,90
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,783116 0,85
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,026906 0,38
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,382672 1,13
HSBC Portföy Altın Fonu 3,889949 0,96
İş Portföy Altın Fonu 0,050159 0,95
Deniz Port. Altın Fonu 0,055847 0,94
Fiba Portföy Altın Fonu 0,038316 0,94
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058926 0,07
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 73,094002 0,07
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,130542 0,07
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,670200 0,07
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,062384 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece Dünya
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını Magazin
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü Yaşam
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor Spor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı Güncel
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı Yaşam
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Arsa tartışmasında gözü dönen amca, çifte cinayet sonrası dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu
Arsa tartışmasında gözü dönen amca, çifte cinayet sonrası dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
İkinci el araç alım satımında yeni dönem! Yetki belgesi zorunluluğu 1 Eylül'de başlayacak
İkinci el araç alım satımında yeni dönem! Yetki belgesi zorunluluğu 1 Eylül'de başlayacak
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Fiyatların artmasına rağmen yatırımcıların gözdesi yine altın oldu
Fiyatların artmasına rağmen yatırımcıların gözdesi yine altın oldu
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Arızalanan aracını yol kenarına itmek isteyen sürücüye tır çarptı
Arızalanan aracını yol kenarına itmek isteyen sürücüye tır çarptı
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Angela Merkel Vladimir Putin Süleyman Soylu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hadise Hümeyra Sezen Aksu Nihat Doğan
Spor Ali Koç Fuat Çapa Arda Turan Fatih Terim Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Bakan Çocuk Adana
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 14:58:20. #1.15#
title