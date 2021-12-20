Son dakika haberi! En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 9,89 ile "İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 9,38 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 9,37 ile "Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 9,89 ile "İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 9,38 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 9,37 ile "Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,100461
|-9,89
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|25,644914
|-9,38
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|27,130041
|-9,37
|Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF
|19,906607
|-9,24
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|16,958452
|-9,15
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,184546
|-9,10
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|68,766346
|-9,09
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|27,465861
|-9,08
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|28,372533
|-9,04
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|27,423465
|-9,03
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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