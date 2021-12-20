Son dakika haberi! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 9,89 ile "İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 9,38 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 9,37 ile "Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: