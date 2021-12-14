En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,67 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,30 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,24 ile "Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,67 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,30 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,24 ile "Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.297,144578
|-1,67
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|68,554792
|-1,30
|Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,037013
|-1,24
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,539343
|-0,58
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|63,102342
|-0,54
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,126078
|-0,51
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,328553
|-0,50
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,063638
|-0,48
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,229653
|-0,40
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,554531
|-0,38
#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz?— Haberler (@Haberler) December 13, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500