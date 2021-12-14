En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,67 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,30 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,24 ile "Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: