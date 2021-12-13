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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,78 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 1,73 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,72 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,78 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 1,73 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,72 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF16,734090-1,78
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,118378-1,73
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,059573-1,72
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu1,029799-1,68
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)134,904547-0,72
QNB Finans Portföy Temiz Enj. ve Su Fon Sepeti Fon1,009475-0,71
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,498872-0,71
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,764655-0,66
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,164923-0,62
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,439477-0,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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