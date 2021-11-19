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En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,54 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,13 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,09 ile "NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu" oldu.

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,54 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,13 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,09 ile "NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,031874-1,54
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu3,378725-1,13
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,345291-1,09
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,237354-0,64
Inveo Portföy Bir. Değ. Fon2,025737-0,63
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,571711-0,63
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,052023-0,60
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,862039-0,53
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,277212-0,17
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu0,084089-0,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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