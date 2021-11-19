En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,54 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,13 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,09 ile "NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu" oldu.
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,54 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,13 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,09 ile "NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,031874
|-1,54
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|3,378725
|-1,13
|NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu
|1,345291
|-1,09
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,237354
|-0,64
|Inveo Portföy Bir. Değ. Fon
|2,025737
|-0,63
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,571711
|-0,63
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,052023
|-0,60
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,862039
|-0,53
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,277212
|-0,17
|Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,084089
|-0,14
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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