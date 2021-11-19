En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,54 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,13 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,09 ile "NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: