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En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,26 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,35 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,92 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,26 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,35 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,92 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021159-2,26
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,130045-1,35
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,103394-0,92
Aura Portföy Değ. Fon0,866883-0,75
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu1,067117-0,73
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,055787-0,63
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,952643-0,58
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon2,845717-0,44
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,355034-0,41
KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu0,971453-0,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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