En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,26 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,35 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,92 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: